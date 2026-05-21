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Destruction des cheminées de Tamoil : Le visage du Chablais a changé

Les deux dernières cheminées de l’ancienne raffinerie Tamoil Suisse SA ont été dynamitées ce jeudi, à 14h précise, à Collombey-Muraz. Hautes de près de 100 mètres, ces structures emblématiques se sont effondrées en quelques secondes sous l’effet de 50 kilos d’explosifs.

L’opération, préparée depuis près de trois mois, marque la disparition des derniers vestiges de la raffinerie, longtemps pilier du tissu économique régional. Par mesure de sécurité, les routes voisines ont été fermées durant près d’une heure.

Selon le directeur de Tamoil Suisse, Stéphane Trachsler, la démolition simultanée de deux cheminées de cette taille reste un événement rare en Suisse. Des études environnementales et des tests de vibrations avaient été menés en amont pour sécuriser l’opération.

/ATS-LT