RC - Dernières infos

Désormais, sept nouvelles communes de la région ont accès au BRIC Senior

Le BRIC senior continue de se développer dans la région depuis le début de l’année. Le Bureau Régional d’Information et de coordination s’est étendu à sept nouvelles communes du Chablais valaisan.

Depuis le 1er janvier 2025, le bureau régional d’information et de coordination (BRIC) distille ses informations aux ainés de sept nouvelles communes, élargissant ses activités aux « plus de 60 ans » de douze localités des districts de Saint-Maurice et de Monthey désormais.

Initialement seuls les habitants de Monthey Collombey-Muraz, Val d’Illiez, Troistorrents et Champéry pouvaient y demander des conseils. Vouvry, Vionnaz, Port-Valais, Massongex, Collonges, Vérossaz et Saint-Maurice sont venus allonger, au début de cette année, la liste des territoires sur lesquels est actif le bureau régional d’information et de coordination aux seniors.

Gratuit et confidentiel, le BRIC offre des informations pratiques aux seniors de plus de 60 ans, notamment sur les aspects de la vie à la retraite. Il dirige également vers les services adaptés à leurs besoins, en matière de loisirs, de soutien administratif, de gestion financière et d’assurances sociales.

En parallèle de ce développement géographique, la répondante du BRIC souhaite diversifier les actions du service destiné aux aînés. Nadia Merotto.

Pour rappel, Pro Senectute et le CMS ont lancé en 2021 le BRIC, sous forme de projet pilote dans cinq communes du chablais valaisan.

Guillaume Abbey