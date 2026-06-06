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Des nouveautés et une nouvelle édition du Festival de la Vapeur au Swiss Vapeur Parc

Durant 10 jours, le Swiss Vapeur Parc accueille une nouvelle édition du Festival de la vapeur.

Dès samedi, plus de 150 locomotives spécifiques rouleront ainsi sur les rails du parc du Bouveret. Et cette année, le directeur Damien Fulbert, a souhaité mettre en avant deux jeunes passionnés, Elie Rouiller et Augustin Kohli. Ce dernier possède une locomotive à vapeur FO33, une locomotive qui vient du Furka Oberalp. Il nous explique comment est née sa passion des trains.

L’autre jeune passionné mis en avant, Elie Rouiller, possède une Tigerlis, une locomotive de manœuvre des CFF. Et pour lui, difficile de savoir d’où lui est venu cet amour des trains.

Tous les deux font partie du club des amis du Swiss Vapeur Parc, ce qui leur permet de pouvoir faire rouler leurs locomotives respectives en dehors des horaires d’ouverture du parc. Augustin et Elie, dans cet ordre, nous racontent ce qui leur plait dans le festival de la vapeur.

Une manifestation qui permet aussi aux visiteurs de découvrir les nouveautés, comme la place de jeu, ainsi que la nouvelle miniature du funiculaire Saint-Luc – Chandolin. Une maquette mobile créée entièrement par Simon Heim, responsable technique. Damien Fulbert, directeur du Swiss Vapeur Parc.