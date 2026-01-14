RC - Dernières infos

Des mots et de la poésie pour la chablaisienne Kathleen Mezö

« Je me perds, donc je suis » : c’est le titre du tout premier projet littéraire de la montheysanne Kathleen Mezö.

Autrice et actrice installée à Paris, cette chablaisienne livre une facette intime à travers un recueil de poèmes qui explore différents aspects de la vie. Une première expérience littéraire pour Kathleen Mezö qui s’est naturellement tournée vers la poésie.

14 janvier 2026

Comments are closed.