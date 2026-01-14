RC - Dernières infos

Des mots et de la poésie pour la chablaisienne Kathleen Mezö

« Je me perds, donc je suis » : c’est le titre du tout premier projet littéraire de la montheysanne Kathleen Mezö.

Autrice et actrice installée à Paris, cette chablaisienne livre une facette intime à travers un recueil de poèmes qui explore différents aspects de la vie. Une première expérience littéraire pour Kathleen Mezö qui s’est naturellement tournée vers la poésie.