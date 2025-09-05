RC - Dernières infos

Des élèves terrorisés par un individu muni d’un couteau dans un train des TPC

Un individu aurait menacé d’un couteau des écoliers prenant le train en direction du Sepey, lundi, selon nos confrères de 20 minutes.

Averti, le conducteur a prévenu la police avant de s’arrêter pour évacuer les élèves. L’individu en aurait profité pour descendre également du train, et la police le recherche toujours.