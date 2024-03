RC - Dernières infos

Des élèves du C.O. de Saint-Maurice s’essaient au sauvetage en montagne

Sensibiliser, enseigner, former et prendre du plaisir… c’est le programme proposé à une équipe de jeunes du cycle de la Tuilerie de Saint-Maurice qui ont fait le choix de participer à un camp de ski de randonnée.

Pendant 4 jours, les jeunes, encadrés de professeurs et de guides, profitent des pentes neigeuses de Chandolin, dans le Val d’Anniviers, pour pratiquer le hors-piste et le ski de randonnée. Le but de cette sortie hors les murs est aussi de leur apprendre les bases de la sécurité en montagne. En compagnie de Pierre Mathey, guide et secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne, les élèves apprennent à préparer une course en montagne mais aussi à se préparer en cas d’accident. Martine Vuistiner en a profité pour faire un petit refresh avec eux…

Olivier Badoux, notre vidéaste est aussi venu se prêter à l’exercice, découvrez son travail…