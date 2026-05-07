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Des comptes 2025 dans le noir pour Montreux et La Tour-de-Peilz

La municipalité montreusienne a présenté ses comptes 2025 au Conseil communal hier (me) soir. Un exercice avec un résultat supérieur aux attentes et une marge d’autofinancement élevée.

La commune de Montreux a présenté hier au Conseil communal le résultat de l’années 2025. Les comptes affichent un excédent de plus de 470’000 francs. Ces comptes positifs s’expliquent entre autres par des recettes fiscales globalement supérieures aux attentes, en particulier les recettes conjoncturelles. La Municipalité a également su maîtriser des charges, notamment dans les domaines directement sous son contrôle. L’exercice 2025 se distingue par une marge d’autofinancement particulièrement élevée de 12,4 millions de francs. Olivier Gfeller, syndic de Montreux.

Et notez que la Tour-de-Peilz présentait également les résultats de son exercice 2025 hier (me) au plenum. Les comptes affichent un excédent de revenus de 190’000 francs et la marge d’autofinancement atteint 3,18 millions.

MV