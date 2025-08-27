RC - Dernières infos

Des coachs scolaires pour Dorénaz et Vernayaz

Rendre le chemin de l’école plus sûr tout en responsabilisant les enfants. Telle est la mission des coachs scolaires présents à Dorénaz et Vernayaz.

Des coachs scolaires pour sécuriser le chemin de l’école : c’est ce qu’ont souhaité mettre en place les communes de Dorénaz et Vernayaz dès cette rentrée. Ces adultes, restant à proximité du passage piétons, ont pour mission de rappeler les bonnes pratiques pour traverser la route, tout en responsabilisant les enfants. Les coachs scolaires sont encadrés par la police intercommunale du Salentin et reçoivent une formation de la police cantonale. Violette Sinzig, cheffe de poste à la police intercommunale du Salentin.

Pour mener à bien cette démarche, la commune de Dorénaz est encore à la recherche de bénévoles.