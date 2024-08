RC - Dernières infos

Des centaines de voitures d’époque sont de sortie ce weekend aux Crosets

Les fous de belles carrosseries pourront faire le plein nostalgie lors de la 4ème édition du Vintage Motors Expo des Crosets.

Ce weekend, plus de 300 véhicules issus d’époques et de constructeurs variés seront exposés pour le plaisir des yeux. A l’occasion des 60 ans de la Ford Mustang, l’événement mettra à l’honneur une édition spéciale de la fougueuse cylindrée du constructeur américain.

Pendant deux jours, collectionneurs, passionnés et touristes pourront remonter le temps en flânant d’un modèle à l’autre tout en savourant plusieurs concerts et balades en voiture. Cette année, plus de 1200 personnes sont attendus, un record.

Vincent Perrochaud, fondateur du Vintage Motors Expo aux Crosets, analyse cet engouement.

En cas de météo capricieuse, pas de panique. Le parking de la station possède un sous-terrain qui permettra la tenue au sec de l’événement.