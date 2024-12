RC - Dernières infos

Dès 2025, la Riviera se dotera de deux nouveaux réseaux d’accueil de l’enfance

Deux nouveaux réseaux pour l’accueil de l’enfance verront le jour d’ici au 1er janvier 2025 sur la Riviera. Le réseau ASICC, pour Association Intercommunale Enfance et Jeunesse du Cercle de Corsier, qui couvrira les communes du cercle de Corsier-sur-Vevey, ainsi que le réseau RéEL, dédié à la commune de La Tour-de-Peilz.

Anciennement regroupées dans le réseau LAC, les communes ont décidé pour des raisons géographiques et stratégiques de ne pas reconduire leur engagement collectif. Une nouvelle mouture qui du point de vue du municipal boéland en charge de la jeunesse et des familles est avantageuse. Vincent Bonvin.

Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et Jongny continueront à œuvrer ensemble. Le nouveau réseau ASICC, géré par l’Association Intercommunale du Cercle de Corsier Enfance ne vivra pas non plus de révolution en tout cas financière, selon Gilbert Cavin, municipal en charge des écoles à Chardonne.

Pour rappel, le réseau LAC était un réseau transitoire qui avait été mis sur pied il y a deux ans. Il avait vu le jour à la suite du départ de Vevey du réseau REV et devait permettre de boucler la période de reconnaissance de 5 ans impartie.

Martine Vuistiner