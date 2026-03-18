RC - Dernières infos

Dernier carnet de route en compagnie de Pierre Ducrey, Directeur des Sports du CIO

Nous refermerons aujourd’hui notre carnet de route « Un Tzino aux JO ».

Pour rappel, nous avons entamé début février avec Pierre Ducrey, natif de Vouvry, et Directeur des sports du Comité International Olympique, des enregistrements afin de parler des jeux olympiques. A travers ces échanges nous avons pu découvrir un peu l’envers du décor en sa compagnie. Il s’agit également d’un dernier regard sur ces JO mais aussi sur les jeux paralympiques qui ont pris fin dimanche dernier. « Un Tzino aux JO »: notre dernier volet de notre carnet de route avec Pierre Ducrey.

18 mars 2026

Comments are closed.