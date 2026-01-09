RC - Dernières infos

Départ annoncé de Florent Liardet du Parc naturel Gruyère Pays d’Enhaut

Florent Liardet quittera la codirection du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut au 1er septembre prochain.

L’ayant rejoint il y a 14 ans en tant que chef de projet Tourisme, il assume la codirection depuis février 2022 à la suite du décès soudain du directeur et fondateur Patrick Rudaz. Florent Liardet a pris cette décision notamment pour recentrer ses activités sur l’Arc lémanique où il est établi. Son poste est dès à présent mis au concours dans le but d’assurer la poursuite de la gouvernance du parc.

9 janvier 2026

