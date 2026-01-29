RC - Dernières infos

Démission de la syndique d’Ormont-Dessous avec effet immédiat

La syndique de la commune d’Ormont-Dessous démissionne de sa fonction avec effet immédiat.

Gretel Ginier indique dans un communiqué que cette décision a été prise à titre personnel après mûre réflexion. Elle fait suite à des difficultés relationnelles sérieuses et durables avec certaines personnes de l’administration communale, qui ne permettent plus l’exercice normal et serein de la fonction de syndique.

Malgré plusieurs tentatives visant à maintenir un cadre de collaboration respectueux et fonctionnel, la situation s’est progressivement détériorée, jusqu’à constituer un blocage institutionnel.