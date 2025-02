RC - Dernières infos

Démantèlement d’un important trafic de drogue en Valais

La police cantonale valaisanne a annoncé aujourd’hui le démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogue à Sierre.

Actif depuis plus de 3 ans, ce réseau, organisé de manière pyramidale, s’approvisionnait essentiellement en Suisse romande. Les volumes de drogue inédits en Valais ont pu générer un chiffre d’affaires à la revente de plus de 4 millions de francs. L’enquête a également révélé une montée en puissance d’actes de violence. A relever que le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert plusieurs instructions à l’encontre des différents protagonistes, et des investigations complémentaires sont en cours. Les prévenus risquent plusieurs années de peine privative de liberté.

Christian Varone, Commandant de la Police cantonale valaisanne.