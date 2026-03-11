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Défi sportif et humain pour un aventurier de Martigny

Relier le Cap Nord à l’Amazonie sur plus de 18’000 kilomètres : c’est le projet que vient de mener à bien l’aventurier de Martigny Loïc Cappellin.

L’expédition « Mètis », c’est son nom, a emmené cet athlète à traverser différents environnements plutôt extrêmes. L’expédition c’est entre autre 1’000 km à ski, 7’000 km à vélos, 1’000 km à pieds dans le désert et encore une traversée de l’Atlantique sur un voilier.

Retour sur cette aventure en compagnie de Loïc Cappellin.

Pour plus d’infos sur les conférences:

www.loicexplore.com