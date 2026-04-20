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Dédicaces, animations, concours d’écriture, pas de doute, Littera Découverte est de retour à St-Maurice!

Chaque deux ans, le salon de la littérature jeunesse Littera Découverte prend possession de St-Maurice le temps d’un week-end. Il démarre vendredi et récompensera dimanche les lauréats du concours d’écriture.

C’est le retour du salon littéraire pour la jeunesse !

Le salon littéraire Littera Découverte revient à Saint-Maurice de vendredi à dimanche (24 au 26 avril) pour sa 17e édition. Le festival de littérature jeunesse propose durant trois jours des animations, des expositions et des dédicaces sur les trois sites de la manifestation : le Centre sportif, la Médiathèque et la Gloriette. Cette édition a pour thème « Dans ma valise » qui était également celui du concours littéraire adressé aux enfants de 6 à 16 ans. Maurane Formaz, responsable du concours littéraire Littera Découverte :

Environ 5’000 visiteurs sont attendus lors des trois jours de la manifestation bisannuelle.

Cette édition marque un tournant, avec le départ d’une grande partie du comité organisateur et l’arrivée d’une nouvelle équipe, symbolisant à la fois une fin et un renouveau pour ce rendez-vous culturel bisannuel, devenu presque une tradition après 16 éditions. La présidente sur le départ, Nicole Rappaz et la responsable du concours – qui reste – Maurane Formaz expliquent les secrets du renouvellement de la manifestation :