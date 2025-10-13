RC - Dernières infos

Découvrir l’histoire de l’hôpital psychiatrique de Malévoz grâce à des podcasts

Le Quartier culturel de Malévoz publie ses premiers podcasts sur l’histoire de l’hôpital psychiatrique montheysan : six épisodes relatent le quotidien de l’institution durant la Seconde guerre mondiale.

Découvrez le teaser de cette série de podcasts:

L’instigateur de ces podcasts, le directeur du Quartier culturel Gabriel Bender, veut créer une forme de musée qui s’écoute. Rencontre.

Le quartier culturel propose en outre chaque semaine une émission de radio, Pavillon nomade, qui aborde différents aspects de l’hôpital psychiatrique.