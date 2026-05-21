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Découverte de l’Elémentaire à Martigny

Le projet culturel, artistique et social, l’Elémentaire situé à deux pas de la gare de Martigny, offre un moment suspendu dans le temps. Porté par l’Association TribalLab et imaginé par les artistes Pascal et Manu Abbet, tous deux artistes et fondateurs du collectif Tribal Cabane, ce lieu est une véritable petite oasis de tranquillité et de créativité. Manu Abbet.

Pour finir, vous précisez encore que L’Elémentaire ouvre pour la nouvelle saison du 30 mai jusqu’à fin octobre, l’entrée est libre les mercredis, samedi et dimanche de 13h à 17h.