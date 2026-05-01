RC - Dernières infos

DECI DELA: À Vevey, la culture se crée ensemble avec Destination 27

L’association Destination 27 lance la 6ᵉ édition de Deci Delà, un projet artistique participatif mêlant publics variés et artistes locaux.

À Vevey, la culture sort des murs et se partage. L’association Destination 27 propose une nouvelle édition de son projet Deci Delà, avec une série d’ateliers créatifs ouverts à toutes et tous.

Le concept de cette sixième édition : créer des espaces de rencontre entre artistes et participants issus de différents horizons. Cette année, des personnes âgées, en situation de handicap ou issues de la migration prennent part au projet, en collaboration avec des structures sociales vaudoises.

En amont, les médiatrices culturelles ont échangé avec ces groupes pour faire émerger leurs envies. Une base qui a permis d’imaginer des ateliers sur mesure, en lien avec des artistes de la région, comme la photographe Laetitia Gessler ou l’artiste Charlotte Olivieri.

Trois rendez-vous publics sont prévus les 2, 23 et 30 mai à Vevey. Le projet se conclura par un vernissage festif le 25 juillet, avec la présentation d’une édition artistique collective.



Entretien avec Alice Perritaz et Morgane Ischer, médiatrices culturelles chez Destination 27