Débriefeur au sein de la Police cantonale valaisanne

Coup de projecteur sur une section pas comme les autres au sein de la Police cantonale valaisanne.

Depuis plus de 20 ans la « cellule Débriefing » apporte un soutien psychologique et émotionnel aux agents à la suite d’un événement marquant. 9 débriefeurs certifiés et 2 psychologues encadrent les policiers dans leur travail quotidien afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes sur le terrain. A l’occasion de la rencontre biennale la semaine dernière en Valais des cellules romandes, bernoises et tessinoises, nous avons pu échanger avec Reynald Héritier, débriefeur au sein de la Police cantonale valaisanne.