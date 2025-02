RC - Dernières infos

Débat pour le Grand Conseil VS : district de St-Maurice

À l’approche des élections cantonales du 2 mars, Radio Chablais a organisé une série de débats pour trois districts de la région, dont celui de Saint-Maurice, où six sièges sont en jeu.

Des candidates et candidats au Grand Conseil du district de Saint-Maurice ont confronté leurs idées lors d’un débat en deux parties. La première était consacrée au développement économique et social, tandis que la seconde portait sur la transition énergétique et le développement durable. Deux thématiques clés pour l’avenir du canton. Pour mieux comprendre les positions des différents partis en lice pour ces six sièges, retrouvez l’intégralité des échanges :

1ère partie:

2ème partie:

LES CANDIDATS :

DISTRICT DE ST-MAURICE

UDC VALAIS ROMAND

Député(e)s:

x.1 BEKA Miljazim, jardinier paysagiste indépendant, Salvan

x.2 DELEZ Béatrice, fonctionnaire de police, Ovronnaz

x.3 NEUKOM Brian, forestier-bûcheron, Massongex

x.4 RAME Jean-François, étudiant, Saint-Maurice

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 DAFFLON Isabelle, infirmière retraitée, Fully

x.2 RAME Paul, étudiant, Saint-Maurice

x.3 RODUIT Tomas, étudiant, Saint-Maurice

x.4 VOUILLAMOZ Blaise, employé en cosmétique, Saint-Maurice

LES VERT.E.S

Député(e)s:

x.1 REVAZ Emmanuel, biologiste, député

x.2 FOURNIER Jérôme, biologiste, député-suppléant

x.3 VONGERICHTEN Michèle, retraitée

x.4 BERGER Pauline, illustratrice

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 GOLAY Laurent, ing. en électroniquex.2 VOLORIO-REBELLE Lucie, prof. de danse

x.3 D’INVERNO Mirko, assistant en pharmacie, biologiste, apiculteur

LE CENTRE VALAIS ROMAND

Député(e)s:

x.1 REVAZ MARTIGNONI Stéphanie, présidente de commune, éducatrice de l’enfance,

Vernayaz

x.2 REY Laurent, député, médecin, Saint-Maurice

x.3 VERNAY Gaëlle, anc. vice-juge de commune, éducatrice sociale HES, Massongex

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 COQUOZ Patrick, infirmier en santé mentale, Massongex

x.2 REY-BELLET Frédéric, anc. conseiller général, économiste, Saint-Maurice

x.3 RICKENMANN Noria, conseillère générale, juriste, Saint-Maurice

PARTI SOCIALISTE

Député(e)s:

x.1 DUPUIS Emilie, députée, Massongex

x.2 TEIXEIRA PERREN Emilie, suppléante, Evionnaz

x.3 BOCHATAY Alexandre, historien, Salvan

x.4 FROSSARD Melinda, travailleuse sociale, Vérossaz

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 DECAILLET Laura, éducatrice de l’enfance, Salvan

x.2 FELLAY Simon, électricien, Saint-Maurice

x.3 JORDAN COUDRAY Crystal, retraitée, Dorénaz

x.4 PAES MARCELINO Daniela, étudiante, Evionnaz

LES VERT’LIBÉRAUX

Député(e)s:

x.1 RICHARD Gwenaël Louis, diplômé en affaires internationales, conseiller communal,

Massongex

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 GRANGE Hervé, Customer Service Airfreight, Ravoire

PLR. LES LIBÉRAUX-RADICAUX

Député(e)s:

x.1 REVAZ Damien, député, St-Maurice

x.2 CLAVIEN Jean-Yves, conseiller communal, Dorénaz

x.3 PANNATIER Sandra, resp. rég. Emera, Vernayaz

x.4 ROSSET Dimitri, collaborateur scientifique, Salvan

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 JORDAN Camille, étudiante, Evionnaz

x.2 JORDAN Sylvain, chef-adj. SECO, Massongex

x.3 PIASENTA Florian, hôtelier, président de Salvan