RC - Dernières infos

De vendredi à dimanche Les Marécottes accueillent le SLURP!!

Le SLURP !! est de retour pour la troisième fois aux Marécottes. Une manifestation qui allie bande dessinée et gastronomie du terroir à découvrir ce week-end.

La 3ème édition du SLURP !! débute vendredi aux Marécottes et se tiendra jusqu’à dimanche. Mis sur pied par un trio de passionnés, la manifestation fait le pari d’allier bande dessinée et gastronomie du terroir. Ouvert à tous, l’événement propose des ateliers créatifs, des lectures dessinées, des expositions en plein air, le tout accompagné d’un repas tradition du Chef local Mickael Berner. Jean-Denis Gagnebin-De-Bons, directeur artistique de la manifestation SLURP !! explique comment on fait rimer bande-dessinée et gastronomie.

Si l’événement fait la part belle au 9ème art, le but est avant tout de mettre en lumière une région chère au cœur de Jean-Denis Gagnebin-De-Bons.

Parmi les découvertes à faire toute l’année dans la région : les plus petits musées de la Vallée du Trient. Il s’agit d’œuvres de bédéistes de renom installée à l’intérieur de ruches transformées en mini-musées pour l’occasion par le comité du SLURP !!