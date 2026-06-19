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De nouvelles rames pour les TMR

Les Transports de Martigny et Régions (TMR) poursuivent la modernisation du Mont-Blanc Express avec l’arrivée de trois nouvelles rames Stadler Z890, qui entreront en service le 22 juin sur la partie suisse de la ligne.

Baptisées Rhône, Trient et Triège, en référence à des cours d’eau régionaux, elles soulignent l’attachement de l’entreprise à son territoire.

Ces nouveaux trains offriront davantage de confort, une meilleure accessibilité, une capacité accrue ainsi que des systèmes d’information voyageurs modernisés. Leur baptême a eu lieu aujourd’hui à Vernayaz et marque une nouvelle étape dans le développement du Mont-Blanc Express, qui relie la Suisse et la France depuis plus de 120 ans.