RC - Dernières infos

De mars et novembre 2026, le train ne circulera pas entre Bex et Villars

Interruption du train prévue entre Bex et Villars de mars à novembre 2026. En cause, deux chantiers d’envergure : l’agrandissement du tunnel de Fontannaz et la construction du pont de Barboleuse.

Le train ne sifflera pas trois fois entre Bex et Villars l’année prochaine.

Pas même une seule fois, puisque les Transports publics du Chablais prévoient des travaux d’envergure, et le train ne pourra pas circuler de mars à novembre entre Villars et Bex. En cause, le chantier du pont de Barboleuse et celui de l’agrandissement du tunnel de Fontannaz – qui est comparable à la construction d’un ouvrage neuf. La halte de la place du Marché, à Bex, sera entièrement réaménagée, et l’infrastructure (rails, ballast et traverses) sera remplacée sur les zones de travaux, et certaines irrégularités au niveau de la chaussée seront corrigées, notamment à Bex.

Par ailleurs, tous les passages à niveau seront sécurisés. Le train aura moins besoin de siffler pour signaler son arrivée. Victor Roman, chef de projet pour les TPC:

Les chantiers ne s’arrêteront pas là : la ligne du BVB devra encore faire l’objet de plusieurs adaptations, notamment sur le secteur d’Arveyes, où il y a un projet de tunnel à l’étude. Victor Roman:

Ces travaux doivent permettre d’accueillir les nouvelles rames à partir de 2028. Des bus seront mis en place durant cette période, à savoir qu’ils n’accepteront pas les vélos.