De l’innovation dans la prise en charge de l’autisme

On va parler aujourd’hui d’une start-up du nom de DiverSsiTy qui est basée à Sion. Depuis 2024, elle développe une solution innovante et originale qui permet d’améliorer la prise en charge de l’autisme et renforcer la prévention en santé mentale, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes.

Il s’agit d’un jeu qui fait appel aux nouvelles technologies et s’il est encore en phase pilote il est déjà promis à un bel avenir… Tous les détails avec Anne-Laure Héritier, CIO et co-fondatrice de DiverSsiTy.

Vous pouvez retrouver les divers activités de DiverSsiTy et du centre de réalité augmenté de Sion sur https://www.my-magic-room.io

