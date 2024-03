RC - Dernières infos

David Masnari, organisateur : « L’expo régionale réunit tous les passionnés d’élevage du Chablais »

L’exposition régionale de vaches laitières 2024 aura lieu le samedi 30 mars au « Chemine Pré-de-Mars » à Aigle. Mélange de concours bovins de beauté et de festivités agricoles, la manifestation est ouverte à tous les publics.

Se déroulant tous les dix ans et dans un district vaudois différent à chaque édition, ses rendez-vous ont pour but d’élire les plus belles génisses. 180 bêtes, appartenant à une quinzaine de propriétaires, sont inscrites à ce jour. Les éleveurs sont tous originaires de la vallée des Ormonts et de la plaine du Rhône. Guillaume Abbey a rencontré le président du comité d’organisation de l’expo régionale 2024 et également agriculteur et forestier-bûcheron, le Boyard David Masnari.