RC - Dernières infos

Danse freestyle : Sheila Silva de Villeneuve a représenté la Suisse lors des finales mondiales à Los Angeles

Sheila Silva, qui représentait la Suisse, n’a pas réussi à se qualifier parmi les 16 meilleures danseuses lors de la finale mondiale de street dance Red Bull à Los Angeles dans la nuit de samedi à dimanche. L’événement aura lieu pour la première fois en Suisse l’an prochain.

La Néerlandaise Jaïra Joy s’est imposée à Los Angeles.

Sheila Silva était la première femme à défendre les couleurs de la Suisse à la finale mondiale de street dance. Âgée de 31 ans et installée de Villeneuve, la jeune femme d’origine portugaise a remporté le concours suisse en août dernier, décrochant ainsi son billet pour la finale mondiale aux États-Unis.

La prochaine finale mondiale, la 6e, aura lieu le 24 octobre 2026 au Hallenstadion de Zurich, a annoncé dimanche l’organisateur Red Bull sur son site web. La ville accueillera les « meilleurs danseurs de rue internationaux ».

Lors de la compétition, deux personnes s’affrontent dans un duel sur une piste de danse. Selon les règles de l’organisateur, c’est le public qui doit désigner le vainqueur. Au total, près de 10’000 danseurs et danseuses de plus de 50 pays ont participé à la compétition cette année.

La première finale mondiale s’est tenue en 2019 à Paris, suivie de deux éditions à Johannesbourg en 2021 et 2022, puis Francfort en 2023, Mumbai (Inde) en 2024 et Los Angeles cette année. Il n’y a pas eu de rencontre en 2020 en raison du Covid.

/Keystone-ATS