Dans les coulisses de l’Opéra du Rhône

Vendredi dernier nous nous sommes rendus au théâtre du Martolet à Saint -Maurice en fin de matinée. Quelques heures avant la répétition générale, à laquelle les élèves du collège de Saint-Maurice étaient conviés, nous avons pu échanger avec différents protagonistes. Un moment qu’on partage avec vous…

La première représentation publique a eu lieu ce week-end déjà mais notez que vous pourrez encore allez découvrir ce spectacle au théâtre du Martolet les 12-14 et 16 novembre.

