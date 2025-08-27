RC - Dernières infos

Dans le Chablais, les champignons sortent déjà du bois

La saison des champignons débute déjà dans le Chablais, portée par les pluies récentes et la douceur de fin d’été. Pour accompagner les cueilleurs, le groupement mycologique de Monthey multiplie sorties et séances de détection, tout en appelant à la prudence face aux espèces toxiques.

La saison des champignons démarre déjà dans le Chablais. Grâce aux récentes pluies et aux températures douces en cette fin d’été, les premières tiges et chapeaux pointent le bout de leur nez. Pour accompagner ce début de saison un peu précoce, le groupement mycologique de Monthey est dans les starting-blocks. Entre sortie organisée en groupe ou encore séance de détection tous les lundis, il y a du pain sur la planche.

Bien connu des amateurs de cueillettes et de plaisirs culinaires champignon remplit aussi un autre rôle important que celui de nous éveiller les papilles gustatives, comme nous l’explique Jacky Blanc, président du groupement mycologique de Monthey.

Si la cueillette est souvent associée aux plaisirs culinaires, certaines espèces peuvent s’avérer toxiques. D’autres sont considérée comme peu comestibles sans toutefois représenter un danger pour celui qui l’ingère. Afin d’y voir un peu plus clair, Jacky Blanc nous apporte quelques précisions.

Le Club Mycologique de Monthey organise tous les lundis soir, des détections de vos récoltes de champignon, et ce gratuitement.

L’entretien complet avec Jacky Blanc, président du Club Mycologique de Monthey :

/LT