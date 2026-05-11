RC - Dernières infos

Dans le canton de Vaud, la course pour sauver les faons des tracteurs a débuté

La saison de fauche des prés coïncide avec celle de mise bas des chevrettes, dont les faons finissent souvent broyés par le tracteur. Une Fondation œuvre à empêcher ces morts inutiles dans le canton de Vaud.

Dans le canton de Vaud, la recherche des faons cachés dans les champs a débuté. La Fondation sauvetage faons Vaud propose aux agriculteurs de scanner leur parcelle à l’aide d’un drone afin de repérer les animaux et de leur éviter une mort certaine. Les paysans peuvent annoncer leur fauche la veille au soir via une application, qui permet ensuite de trouver un pilote et des accompagnants qui viendront sur place. Jean-Claude Roch, responsable du secteur Alpes de la Fondation sauvetage faons Vaud :

Le pilote du drone et des accompagnants repèrent le ou les faons et les protègent d’un cageot le temps de la fauche, avant de le libérer. Jean-Claude Roch, responsable du secteur Alpes de la Fondation sauvetage faons Vaud :

Jean-Claude Roch précise qu’entre la pose du cageot et la libération du faon, il est bien que maximum trois heures se soient écoulées. « En fait, c’est quelques heures de travail, et qui sont vraiment bénéfiques, tant pour l’agriculteur que pour la nature. Parce que pour l’agriculteur, ça va éviter que son foin soit contaminé par le cadavre d’un faon. Car si un bébé a été fauché, et puis que l’agriculteur ne s’en est pas aperçu, et qu’il va finir dans le fourrage, c’est du fourrage qui peut amener la maladie au bétail, c’est sûr« , précise l’ancien garde-chasse. Le grand public peut aussi aider, s’il aperçoit un chevreuil dans un champ. « Si tout d’un coup, on voit une chevrette au milieu d’un pré, et bien, assurément, il y aura un faon » explique Jean-Claude Roch. Il est possible de directement le contacter ou de passer par l’application, et ensuite il pourra avertir le paysan. « Parce que vous savez, l’agriculteur, c’est à sa bonne volonté de nous demander. Il n’y a pas quelque chose d’obligatoire. Alors on est en bons termes avec l’agriculteur et on veut le rester. Donc c’est toujours avec plaisir qu’on va se mettre à disposition. »

La protection suisse des animaux relevait que 1’700 faons sont tués chaque année par des faucheuses agricoles. Dans les cantons de Thurgovie et de Bâle, des paysans ont été poursuivis pénalement pour la fauche de leur champ après avoir été prévenus de la présence d’animaux.