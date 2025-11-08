RC - Dernières infos

Daniel Matas, technicien en radiologie à l’hôpital du Valais : « l’IA peut de détecter une fracture »

L’Hôpital du Valais a ouvert les portes de ses sites ce week-end. Le public a pu découvrir les nouveaux IRM et scanner de la structure, et comprendre l’apport de l’intelligence artificielle dans le domaine.

Les participants étaient invités aux portes ouvertes de l’Hôpital du Valais samedi 8 novembre, marquant ainsi la journée internationale de radiologie. Sur les sites de Sion, Sierre et Martigny, les visiteurs ont pu plonger dans les coulisses du service d’imagerie, guidés et encadrés par des TRM, des techniciennes et techniciens en radiologie médicale.

Confort, efficacité et intelligence artificielle

Pour les professionnels, cette journée fut l’occasion de présenter les nouveaux équipements du site de Martigny, comme un scanner et une IRM. « Nos patients sont plus à l’aise lors des examens car le confort a été amélioré et une lumière est diffusée dans la pièce, la rendant plus chaleureuse », commente Géraldine Balet, technicienne en radiologie médicale, et guide durant la matinée de visite.

Pour son chef de service, Daniel Matas, cet équipement est un vrai bond en avant technologique, « au service de patients et des collaborateurs ».

Daniel Matas, technicien en radiologie médicale et responsable des sites de Martigny, de Sierre et de Saint-Amé.

Cette matinée fut l’occasion pour le public de comprendre l’apport de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale et dans l’aide au diagnostic. Daniel Matas.

Les techniciennes en radiologie médicale, Vanessa Cutruzzola (à g.) et ⁠Géraldine Balet étaient les deux guides de la matinée « portes ouvertes » du site hospitalier de Martigny. © Radio Chablais.

Guillaume Abbey