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Danger d’incendie en Suisse romande : « Un simple mégot peut provoquer une catastrophe »

Le risque d’incendie reste à un niveau maximal en Valais et de 4 sur 5 sur le canton de Vaud. À l’approche du 1er août et d’une nouvelle vague de chaleur, les autorités appellent la population à une vigilance maximale, alors que la vente et l’utilisation d’engins pyrotechniques ont été prohibées des deux côtés du Rhône.

Alors que les festivités du 1er août se rapprochent, le risque d’incendie atteint un niveau critique en Suisse romande. Si le danger est de 4 sur 5 dans le canton de Vaud, il est maximal en Valais. La sécheresse persiste alors que la quatrième vague de chaleur a débuté. Un contexte exceptionnel où le moindre écart peut amener une catastrophe, comme nous le rappelle Glenn Martignier, chef de la sécurité de la ville de Monthey.

À quelques jours de la Fête nationale, les traditionnels feux d’artifice devront donc rester au placard. Leur vente et leur utilisation est désormais interdite, tant en Valais que sur le canton de Vaud. Pour Glenn Martignier, il ne faut prendre absolument aucun risque.

Si l’ensemble des feux d’artifices communales ont été annulés dans la région chablaisienne, ceux tirés depuis les eaux du Léman sont maintenus, comme au Bouveret, à Villeneuve et à Montreux.

/LT