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Cyclisme et fête populaire dans le Chablais

La Fête du Tour va battre son plein ce samedi à Aigle.

Une journée festive organisée conjointement par le Centre Mondial du Cyclisme et la ville d’Aigle et qui tend à promouvoir la 2èmeétape du Tour de France Femmes, dont le départ aura lieu dans la cité aiglonne le dimanche 2 août prochain. Par le biais de nombreuses animations, petits et grands pourront ainsi s’immerger dans le monde fascinant de la Petite Reine.

Jacques Landry, Directeur du Centre Mondial du Cyclisme UCI à Aigle.

www.cmc-aigle.ch