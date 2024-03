RC - Dernières infos

Culture : ZEP sera à l’honneur au Château de Saint-Maurice

Le Château de Saint-Maurice accueille pour sa 20ème saison de la BD une exposition autour de l’oeuvre de Zep.

Proposée du 6 avril au 17 novembre prochains, cette création originale sera présentée sur deux étages. Elle portera un regard sur le personnage de Titeuf et le Guide du zizi sexuel, ainsi que sur les débuts du dessinateur genevois. Plus de 500 dessins, objets et documents retraceront la carrière de l’auteur à travers ses recueils d’humour et ses réflexions sur l’humain.