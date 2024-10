RC - Dernières infos

Cueillette de champignons: une pratique en hausse… sans forcément de contrôle

La cueillette de champignons connaît un fort engouement dans le Bas-Valais. L’occasion de rappeler l’importance de faire contrôler ses récoltes, une pratique souvent négligée malgré les risques d’intoxication.

L’engouement pour la cueillette de champignons ne cesse de croître. Elle attire chaque année de plus en plus d’amateurs, dont de nombreux novices. Si les forêts sont de plus en plus fréquentées, tous ne respectent pas les recommandations de prudence. Dans plusieurs cantons romands, des règles ont été instaurées pour limiter la quantité de champignons ramassés et préserver la biodiversité, à l’exemple du Canton de Vaud. Mais un autre problème préoccupe les spécialistes : de nombreux cueilleurs ne font pas contrôler leurs récoltes, alors que cette offre est gratuite. Les précisions du contrôleur officiel de champignons dans la région du Bas-Valais, François Maret :

La saison 2024 de cueillette de champignons rencontre un franc succès, portée par des conditions météorologiques particulièrement favorables. François Maret rapporte avoir déjà effectué plus de 80 contrôles, pour un total de 150 kilos de champignons inspectés.