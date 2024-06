RC - Dernières infos

Crues: un retour à la normale en Valais

En Valais, la situation est en cours de stabilisation et la décrue du Rhône et des cours d’eau latéraux se poursuit. L’organe cantonale de conduite (OCC) a donc décidé de lever l’alarme pour le Rhône et les cours d’eau latéraux. Le Conseil d’Etat a également décidé de lever la situation particulière.

Les précipitations tombées depuis jeudi ainsi que la fonte des neiges et la saturation des sols, ont provoqué une crue du Rhône et des cours d’eau latéraux. Plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long de cours d’eau latéraux, notamment dans les régions de Zermatt, du Val d’Anniviers ou d’Evolène. Les débits des cours d’eau restent cependant encore élevés et les crues ont fragilisés les berges. Il convient donc, ces prochains jours, de rester prudent et d’éviter de s’approcher du lit des cours d’eau. Ces derniers jours des moyens importants ont été déployés. 21 états-majors de conduite ont été actifs. Plus de 200 pompiers, issus de 25 corps différents ont été engagés ainsi qu’une cinquantaine d’astreints à la protection civile et plus d’une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité auxquelles s’ajoutent tous les services communaux et les entreprises engagés.