Crue du Rhône: plusieurs routes fermées dans le Chablais, en prévention

Le Valais est en état d’alerte. Le Rhône a débordé à de nombreux endroits dans le Valais Central. Sierre, Chippis et Sion ont notamment été touchés.

L’autoroute A9 est fermée dans les deux sens dans la région de Sierre, alors que le pont de Chippis est sous l’eau. De nombreuses évacuations ont eu lieu. Après le Valais central, c’est désormais le Bas-Valais et le Chablais qui se prépare. Le pont connectant St-Maurice à Lavey a été fermé, et l’entrée d’autoroute direction Sion à Bex est également inaccessible. Même chose pour les Berges du Rhône. Le Pont de la Porte du Scex et la passerelle du Bouveret sont également fermées. L’Etat-Major de Conduite Régional du Haut Lac a d’ailleurs averti la population de Vouvry et Port-Valais sur Facebook en indiquant les consignes de sécurité, ainsi que les mesures de précaution à prendre dans les habitations. Il annonce aussi aux habitants des Berges du Rhône de se préparer pour une potentielle évacuation.

L’Organe cantonal de conduite valaisan rappelle également à la population de :

– Limiter les déplacements

– Ne pas s’approcher des cours d’eau

– Ne pas stationner sur les ponts

– Ne pas naviguer sur le Rhône et à l’embouchure du lac Léman

– Renoncer à filmer ou photographier les événements

– Se conformer strictement aux ordres des autorités

Ecoutez le pointage de Glenn Martignier, chef du service de la sécurité du Centre Secours et Incendie du Chablais