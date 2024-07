RC - Dernières infos

Crue du Rhône: l’organe cantonale de conduite lève l’alarme

La décrue des cours d’eau latéraux et du Rhône entamée hier se poursuit. La situation en est cours de stabilisation et aucune précipitation significative n’est attendue ces prochains jours.

L’organe cantonale de conduite (OCC) a donc décidé de lever l’alarme pour les cours d’eau latéraux et le Rhône. Le Conseil d’Etat a, par contre, décidé de maintenir la situation particulière qui permet de concentrer et de coordonner plusieurs moyens d’intervention, en plus des moyens ordinaires. Les autorités rappellent que la prudence reste de mise. Il convient d’éviter de s’approcher du lit des cours d’eau car les crues ont fragilisé les berges. Il est également conseillé de se montrer prudent lors de randonnées. Les chemins ont pu être localement endommagés et le terrain peut se montrer instable.

Le canton a fait appel hier au soutien de l’armée dont l’engagement débutera aujourd’hui, avec le déploiement de 50 personnes, dans la région de Sierre. Dans un premier temp, des travaux de pompages seront effectués et, dans un deuxième temps des travaux de déblaiement sont prévus. L’axe du Simplon est toujours fermé à la circulation et une réouverture au trafic est envisagée d’ici à la fin de la semaine. Des perturbations sont encore en cours sur le réseau routier cantonal qui revient progressivement à la normale. L’autoroute A9 sera entièrement remise en service mardi à la mi-journée, à l’exception de la sortie ouest de Sierre.

Ces derniers jours, des moyens importants ont été déployés. 22 états-majors de conduite sont actifs. Environ 700 pompiers, issus de plus de 35 corps différents sont engagés ainsi que plus de 250 astreints à la protection civile et plus d’une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité auxquelles s’ajoutent tous les services communaux et les entreprises engagés.