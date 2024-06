RC - Dernières infos

Crue du Rhône et des cours d’eau latéraux : point de situation

Les précipitations tombées depuis jeudi ainsi que la fonte des neiges et la saturation des sols provoquent des crues sur les cours d’eau latéraux et le Rhône.

Des débordements et des laves torrentielles se sont produites le long de cours d’eau latéraux sur presque tout le territoire valaisan.

Dans l’après-midi de vendredi, 230 personnes ont été évacuées sur l’ensemble du canton. Des moyens importants ont été déployés. Plus de 200 pompiers, issus de 25 corps différents, 19 états-majors de conduite, une cinquantaine d’astreints à la protection civile et plus d’une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité sont à pied d’œuvre.

Cette nuit, de nombreux cours d’eau ont montré une légère décrue, selon les chiffres des relevés hydrologiques. Les accès aux différentes berges des rivières dans les vallées latérales ainsi que sur le Rhône restent toutefois interdits jusqu’à lundi.