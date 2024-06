RC - Dernières infos

Crue du Rhône: alerte également levée sur Vaud

En raison des risques de crue annoncées, l’Etat-Major Cantonal de conduite vaudois s’est réuni régulièrement avec tous les partenaires entre vendredi matin et hier après-midi afin d’identifier les risques les plus urgents, d’anticiper et de prendre les mesures de précaution adéquates.

Un point d’attention a été porté au secteur de la digue se situant entre le pont de St-Triphon et l’embouchure de la Gryonne, actuellement en travaux. Des contrôles et passages ont été faits régulièrement, par les pompiers. La population a été régulièrement tenue au courant de la situation via les canaux de communication Alertswiss et via les médias. Aucun dégât matériel ni humain n’a été constaté dans le canton de Vaud. Actuellement, d’importantes quantités de bois sont en train d’être évacuées au niveau du barrage flottant à l’embouchure du Rhône, dans le Lac Léman. Les précautions au abords des cours d’eau restent en vigueur.

Le Rhône séparant les cantons de Vaud et du Valais, la décision de lever l’alerte a été prise de manière coordonnée et conjointe par les autorités de ces deux cantons.