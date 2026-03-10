RC - Dernières infos

Crise du vin : 10% du vignoble vaudois pourrait être arraché d’ici à deux ans

Le canton de Vaud va financer l’arrachage et la reconversion de vignes à hauteur de 8,2 millions de francs. Environ 150 producteurs de raisin pourraient toucher des primes par hectare de ceps.

Cette mesure, unique dans l’histoire de la branche viticole, s’accompagne d’un cofinancement de 10 millions de la Confédération pour lutter contre la surproduction de vin suisse. En effet, la consommation est en baisse dans le pays alors que deux bouteilles ouvertes sur trois proviennent de l’étranger.

L’Europe étouffe la production suisse

L’ouverture du marché du vin en 1999 a mis les producteurs indigènes en concurrence avec le reste du continent. Entre-temps, des contingents d’importation ont été mis en place par Berne, fixant la limite à 170 millions de litres par année, à l’exception des 20 millions de litres de mousseux supplémentaires. « Malgré ce cadre, la compétition demeure bien souvent déloyale », dénonce Olivier Viret, responsable de la viticulture et de l’œnologie vaudoise. « L’Union Européenne soutient financièrement l’exportation de nos voisins alors que l’Italie investit 18 millions d’euros pour la promotion de leur production rien qu’en Suisse. On est pieds et poings liés aux accords de libre-échange signés avec nos partenaires et Berne ne semble pas vouloir en changer », souligne-t-il.

Dans ce contexte, environ 10 % du vignoble vaudois, soit 300 hectares sur un total de 3700, pourrait être remplacé par d’autres cultures (céréales, arbres fruitiers) et cépages résistants aux nuisibles ou adaptés au changement climatique d’ici à deux ans. Les surfaces peuvent également être laissées en jachère pour un minimum d’une décennie.

Si cette action entraînera une perte de patrimoine importante, pour Olivier Viret, responsable de la viticulture et de l’œnologie vaudoise, le raisin ne sera pas détrôné par d’autres fruits de sitôt.

Le vignoble dessine le paysage romand depuis le XIème siècle entre Lavaux et Aigle. Un ancrage historique mis à mal par la crise. Ils sont une vingtaine à envisager l’arrachage dans le Chablais. C’est le cas de Jean-Marc Soutter, viticulteur aiglon et président des Celliers du Chablais, qui prévoit d’enlever 1 hectare qu’il laissera en herbage. Car lui non plus ne croit aux champs d’oliviers ou d’amandiers. Jean-Marc Soutter.

L’arrachage est un crève-coeur

L’heure est grave pour la branche et l’ambiance morose chez les professionnels. « Tous mes confrères sont en train de restructurer leur entreprise. Moins de surfaces à travailler impliquera le licenciement de collaborateurs et une diminution des offres d’emploi pour les saisonniers. Tout le monde est touché ou presque », alerte Jean-Marc Soutter. Ce redimensionnement est un crève-cœur pour ce tâcheron passionné qui entretient ses vignes depuis des décennies. « Pour certains, le vignoble se transmet de père en fils depuis des siècles. Ce sont des patrimoines familiaux qui risquent de disparaître à jamais. Ma crainte c’est que ce soient les parcelles les plus difficiles d’accès mais aussi les plus visibles qui seront retirées. »

Si le secteur a rapidement réagi en acceptant le redimensionnement, le vigneron-tâcheron appelle également les consommateurs à prendre leurs responsabilités : « Ils ne peuvent pas admirer le paysage viticole sur leur balcon au fil des saisons tout en buvant une bouteille de Prosecco. Ce n’est pas cohérent. »

De l’autre côté du Rhône, le Valais financera également un programme d’arrachage de vigne jusqu’à 1,65 francs le m2. Pour les acteurs du secteur, ces mesures doivent être combinées à une limitation des importations et à une meilleure promotion des vins suisses pour réellement être efficaces.

Antoni Da Campo