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Criminalité dans les cantons de Vaud et du Valais: la violence domestique reste une priorité

Les cantons de Vaud et du Valais ont présenté lundi matin leurs statistiques 2025 de la criminalité. Une situation stable dans le canton de Vaud alors que le canton du Valais enregistre une hausse de 2,4%.

Dans le canton de Vaud, la situation reste globalement stable malgré une légère hausse de 0,3% des infractions et une baisse du nombre de prévenus, tant mineurs que majeurs. Les autorités concentrent leurs efforts sur plusieurs priorités: les violences domestiques qui connait une hausse des cas ou encore les arnaques aux faux policiers ou banquiers, qui visent surtout les seniors. Un important travail de prévention est mené, comme l’explique Sylvie Bula, commandante de la police cantonale vaudoise :

En 2025, le préjudice financier de ce type d’arnaque se monte à plus d’1,4 million de francs.

Un important travail est mené pour la prévention, comme l’explique Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat chargé de la sécurité :

+2,4% de hausse des infractions globales en Valais

En Valais, l’augmentation démographique a une incidence sur le nombre d’infractions globales, selon la Police cantonale. La délinquance touche davantage la sphère privée, avec une augmentation entre autres, des violences domestiques. Le point positif de l’année concerne la sécurité routière, comme l’explique le commandant de la police cantonale valaisanne, Frédéric Gisler.

Les infractions contre l’intégrité sexuelle ont reculé, 327 en 2025 contre 409 en 2024. Une situation qui s’explique notamment par la diminution des infractions liées à la pornographie et à l’exhibitionnisme, mais aussi à une baisse des moyens pour effectuer ces contrôles. Mais ce ne sont pas les seuls points relevés par les autorités, qui ont mentionné à plusieurs reprises le manque de moyens des forces de l’ordre et la nécessité de faire des choix. Un constat connu par le chef du département de la sécurité, Stéphane Ganzer.

Un manque d’effectif qui se remarque dès lors qu’un événement comme celui du 1er janvier à Crans-Montana intervient. Et qui se répercute sur les infractions des premiers mois de l’année. On retrouve le commandant de la police cantonale valaisanne, Frédéric Gisler.

VF / LJ