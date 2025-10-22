RC - Dernières infos

Crèches et UAPE : entre besoins urgents de place et pragmatisme démographique. Notre dossier.

Les crèches et les UAPE sont des leviers d’attractivité pour les localités. Mais avant de sortir de terre, les structures doivent être minutieusement étudiées, à l’aune d’une multitude de critères.

Gryon, Yvorne, Monthey, Vouvry, Vionnaz, Roche, Bex… Le Chablais regorge de projets d’agrandissement ou de création de structures d’accueil de jour des enfants. On parle là d’UAPE pour le parascolaire, et de crèche pour le préscolaire.

Cette politique familiale, est désormais au cœur des considérations, même si les budgets accordés à leur développement doivent être âprement obtenus. Dans le Chablais, on trouve deux organisations différentes : sur le Canton de Vaud en réseau de communes, et en Valais ces dernières gèrent seules l’offre. En dehors de ces quelques différences, les enjeux de disponibilité des places et d’efficience sont similaires. Autre point commun: Vaud et Valais sont, selon les cheffes de service cantonaux de « bons élèves » à l’échelle nationale.

Guillaume Abbey