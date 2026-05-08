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Crans-Montana: un exercice d’accident en terrain escarpé pour entraîner les aspirant-e-s de la Police valaisanne

Une scène un peu particulière s’est déroulée mardi après-midi devant le Centre Incendie et Secours de Crans Montana.

Les passants ont pu entendre des cris, des ordres qui fusent et voir une voiture accidentée en contrebas d’un talus. Mais tout ceci n’était heureusement qu’un exercice réalisé dans le cadre de la semaine d’entraînement en montagne de la police valaisanne. A cette occasion, de nombreux aspirants et aspirantes de l’école de la Police ont dû coordonner la sécurisation des lieux, ainsi que l’arrivée des secours dépêchés pour secourir les faux blessés. L’objectif : apprendre à intervenir rapidement en cas d’accident et acquérir les bons réflexes, afin de ne pas se laisser submerger par l’adrénaline en cas de réelle catastrophe. Un entraînement au plus proche des conditions réelles, qu’à suivi pour vous Léa Jornod. Reportage.

Découvrez la vidéo de l’exercice réalisée par Olivier Badoux