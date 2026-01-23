RC - Dernières infos

Crans-Montana: pas de procureure extraordinaire dans l’instruction pénale

L’enquête sur l’incendie meurtrier survenu dans la nuit du 1er janvier 2026 au bar Le Constellation, à Crans-Montana, se poursuit. Une instruction pénale est ouverte pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

Les gérants de l’établissement ont été auditionnés de manière approfondie par le Ministère public, notamment sur les circonstances du drame et les mesures de sécurité. À ce stade, ils sont les seuls prévenus, mais l’enquête pourrait être élargie à d’autres personnes si leur responsabilité pénale devait être engagée.

Environ 130 parties plaignantes et civiles se sont constituées, représentées par une cinquantaine d’avocats. De nombreuses mesures d’enquête ont été ordonnées, dont des perquisitions, expertises, séquestres et actes destinés à sécuriser les preuves. Une entraide judiciaire internationale est en cours avec la France et l’Italie.

Le Ministère public a renforcé son dispositif en constituant une équipe dédiée, avec un engagement de personnel supplémentaire en cours. La demande de nomination d’un procureur extraordinaire a été rejetée, les autorités estimant que l’Office central du Ministère public est pleinement compétent pour traiter ce dossier.

Le Ministère public réaffirme sa confiance dans l’équipe en charge de l’enquête, rappelle que la présomption d’innocence s’applique aux prévenus et indique qu’aucune autre communication ne sera faite à ce stade.