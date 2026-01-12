RC - Dernières infos

Crans-Montana: mise en place d’une ligne téléphonique de soutien psychologique

A la suite du drame de Crans-Montana, le canton du Valais met à disposition une ligne téléphonique de soutien psychologique.

Accessible 24 heures sur 24 au 0800 012 210, ce dispositif mobilise des psychologues, psychiatres et pédopsychiatres dans le but d’offrir une écoute, une orientation et un accompagnement adaptés aux personnes en souffrance psychique.