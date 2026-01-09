RC - Dernières infos

Crans-Montana: « Les victimes font désormais partie de notre après collectif », souligne Mathias Reynard

Un hommage national a été rendu vendredi au CERM à Martigny aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. Familles, proches, autorités suisses et représentants internationaux ont participé à une cérémonie de recueillement, marquée par une minute de silence observée dans tout le pays. À l’issue de l’hommage, les autorités valaisannes se sont exprimées devant la presse.

Vendredi à Martigny, la Suisse s’est arrêtée. Au CERM, les familles et les proches des victimes du drame de Crans-Montana étaient réunis aux côtés des autorités, dans un climat de sobriété et de recueillement. Parmi les autorités présentes figuraient le président de la Confédération Guy Parmelin, le président français Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella.

🎧 Retour sur l’hommage national de Martigny

La cérémonie a été marquée par plusieurs prises de parole, des intermèdes musicaux assurés par des artistes valaisans et une minute de silence observée dans tout le pays, suivie de la sonnerie des cloches durant cinq minutes.

Mémoire et solidarité

Le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a salué la mémoire des disparus, rappelant la solidarité exprimée depuis le drame et l’engagement de l’ensemble de la chaîne des secours. À l’issue de l’hommage, il a évoqué devant la presse le devoir de mémoire et la nécessité de poursuivre le travail collectif après le choc :

Le chef du département de la sécurité Stéphane Ganzer s’est exprimé sur les suites judiciaires du drame :

Un recueillement également à Crans-Montana

La cérémonie a également été suivie sur le lieu même de la tragédie. À Crans-Montana, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la place du Scandia, devant des écrans géants, avant de se recueillir autour du livre de condoléances, à proximité du lieu du drame.

Ailleurs dans le pays, des rassemblements ont également eu lieu, notamment à Lausanne, Zurich, Bâle, Lucerne et Saint-Gall. À l’heure de l’hommage, les cloches des églises ont résonné et une minute de silence a été observée.

/Julie Gay