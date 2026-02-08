RC - Dernières infos

Crans-Montana: le mémorial dédié aux victimes touché par un incendie ce dimanche matin

Un incendie s’est déclaré ce dimanche matin sur le mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana.

Rapidement engagés sur les lieux, les secours ont pu maîtriser le feu en peu de temps. Si aucune personne n’a été blessée, plusieurs objets commémoratifs ont toutefois été endommagés par les flammes. Le livre de condoléances a lui pu être conservé.

Selon les premiers éléments, l’incendie s’est déclaré au niveau des bougies disposées sur une table au centre du mémorial. La police cantonale valaisanne ajoute dans un communiqué que l’intervention d’un tiers peut être exclue à ce stade. La reconstruction du mémorial est en cours.