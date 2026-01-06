RC - Dernières infos

Crans-Montana: la Helpline de la police est levée

Activée après l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, la Helpline de la Police cantonale valaisanne est désormais fermée. Plus de 1’300 appels et 280 courriels ont été traités depuis le 1er janvier.

Mise en service le 1er janvier 2026 à 4h14, la Helpline de la Police cantonale valaisanne visait à informer les proches des victimes et à recueillir des éléments utiles à l’enquête, après l’incendie du bar Le Constellation.

Trente collaboratrices et collaborateurs se sont relayés 24 heures sur 24 pour répondre aux sollicitations. L’action s’est notamment concentrée sur l’identification et la localisation des personnes signalées comme disparues, en étroite collaboration avec les hôpitaux et fedpol.

Face à la baisse significative des demandes, la Helpline est désormais désactivée. Le canal line.help@police.vs.ch reste toutefois accessible, tout comme le numéro principal de la Police cantonale valaisanne : 027 326 56 56.

/comm-jga