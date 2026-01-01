RC - Dernières infos

Crans-Montana : Guy Parmelin rend hommage à la quarantaine de victimes et aux 115 blessés graves

Les cœurs sont serrés jeudi en Valais et partout en Suisse à la suite du grave incendie suivi d’une explosion de la nuit du jour de l’An à Crans-Montana.

Ce drame, qui représente l’une des pires tragédies que le pays ait connues, a coûté la vie à une quarantaine de jeunes majoritairement âgés de 16 à 26 ans et entraîné 115 blessés grave, actuellement pris en charge dans les hôpitaux valaisans et hors canton, dont celui du CHUV de Lausanne.

Lors de sa prise de parole aujourd’hui à Sion, aux côtés des conseillers d’Etat valaisans Stéphane Ganzer et Mathias Reynard, Guy Parmelin, le président de la Confédération adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes. Durant cette journée de deuil national, l’élu salue le travail coordonné des services de secours ainsi que la solidarité intercantonale. Guy Parmelin, le président de la Confédération.

Les autorités valaisannes lancent un appel de prudence à la population : « faites preuve de solidarité en évitant tout activité à risque en ce 1er janvier pour éviter de surcharger les urgences ». Mathias Raynard, conseiller d’Etat valaisan en charge de la santé.

Guy Parmelin, le président de la Confédération rappelle que l’identification des victimes prendra du temps et que le rapatriement des corps se fera par étapes. Une enquête pour élucider les circonstances de cet incendie est en cours et d’importants moyens sont engagés.

Les motivations terroristes sont écartées alors que la piste de l’incendie est toujours privilégiée car l’explosion est survenue après le départ du feu à l’intérieur de l’immeuble selon les premiers éléments de l’enquête. Les explications de Stéphane Ganzer, conseiller d’Etat en charge de la sécurité et ancien pompier.

Les autorités rappellent qu’une helpline est disponible pour les familles au 0848 112 117.

Antoni Da Campo